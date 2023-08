Protette le nidificazioni delle Tartarughe “Caretta Caretta”

La cura per l’ambiente, la salvaguardia delle specie animali, è un obiettivo che continuiamo a perseguire. Il fatto che ben otto nidificazioni di Tartarughe Caretta Caretta si siano verificati nei nostri arenili, dimostra che, di base, l’ambiente è sano e l’ecosistema regge benissimo. Bisogna però continuare su questa strada ed è un percorso da fare assieme alle associazioni, ai loro rappresentanti. Trovando sintesi nelle esigenze per cercare le soluzioni migliori. Con i rappresentanti del WWF, lavoriamo d’assieme perché il nostro ambiente sia tutelato e difeso.

“Dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti del WWF, dichiara Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia e Politiche Ambientali del comune di Modica, abbiamo continuato a seguire e proteggere le otto nidificazioni delle tartarughe negli arenili di Marina di Modica e Maganuco. Abbiamo dato piena collaborazione, fornendo i materiali necessari, alla costruzione di veri e propri ‘corridoi’ di protezione e salvaguardia per le neonate tartarughe, in modo che possano raggiungere le acque senza rischi. In questo senso, mi fa piacere sottolineare la collaborazione fattiva dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità e l’ausilio dati”.

