Sport, tiro di campagna. Vittoria, Pernice colleziona medaglie

Incetta di medaglie per Francesco Pernice che per la 5°volta si aggiudica il titolo di campione regionale nella disciplina Tiro di Campagna, specialità del tiro con l’arco. La gara si è disputata lo scorso fine settimana a Trapani. L’atleta vittoriese è reduce da un altro importante risultato. Ha conquistato il podio, sempre nella disciplina Tiro di campagna, nella specialità olimpica allievi. La gara si è svolta la settimana scorsa a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, dove si è tenuta la trentaduesima edizione del Campionato italiano. Pernice ha gareggiato nella squadra “Arcieri Mediterranei” di Vittoria.

“I nostri giovani atleti vittoriesi riescono sempre a portare in alto il nome di questa città. Ogni medaglia in più che ricevono è un riconoscimento per l’intero movimento sportivo vittoriese da sempre ricco di campioni che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Fabio Prelati delegato del Sindaco, alle attività sportive.

Salva