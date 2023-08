L’ASP di Ragusa avvia 60 Progetti Terapeutici Individualizzati per pazienti psichici

Un nuovo strumento di assistenza socio-sanitaria nei confronti dei soggetti con disabilità psichica. L’ASP di Ragusa, grazie al Budget di Salute, prenderà in carico 60 assistiti attraverso Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI), di durata biennale, tramite i quali sarà possibile stabilire un percorso di cura personalizzato che tenga conto delle esigenze specifiche del paziente e della sua famiglia.

Il Budget di Salute, introdotto con la Legge regionale n.17/2019, è uno strumento che permette ai pazienti di accedere a prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non previste dal Servizio Sanitario Nazionale. I PTI sono co-gestiti da un ente pubblico e da un ente privato sociale, che si impegnano a collaborare per realizzare il progetto assistenziale. L’ente pubblico è responsabile della definizione degli obiettivi e della sua attuazione, mentre l’ente privato sociale è responsabile della fornitura dei servizi e delle attività previste dal progetto.

Con la delibera n.1696 l’ASP di Ragusa ha approvato l’Avviso pubblico per la co-gestione dei PTI per i pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, procedendo alla selezione degli enti co-gestori iscritti all’Albo aziendale. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il termine dei 30 giorni dalla pubblicazione degli atti. “Il PTI – dice il dottore Giuseppe Morando, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale – è uno strumento che può essere utilizzato per ampliare l’offerta sanitaria nella salute mentale in diversi modi: consente di garantire un percorso assistenziale più personalizzato e integrato, di coinvolgere maggiormente la persona con disabilità e la sua famiglia nel processo decisionale, di migliorare la qualità della vita del paziente, di favorire un maggiore coordinamento tra i diversi attori del sistema sociosanitario e di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia nell’ottica di una riduzione dei costi”.

