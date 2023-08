Ragusa. Il Comibleo incontra l’assessore al Centro storico

Il Comibleo ha incontrato il nuovo assessore al Centro storico del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri. Il confronto è servito a sollecitare la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, riguardanti anche altri assessorati, sull’osservanza delle norme di sicurezza stradale, la manutenzione, il diserbo, il decoro e la raccolta dei rifiuti e il mantenimento della scuola dell’obbligo, tutti problemi che sono stati oggetto di numerosi incontri e proposte. Ultima la nota inviata al sindaco e al prefetto l’11 gennaio scorso. In particolare, per ciò che concerne la circonvallazione Ottaviano, il Comibleo ha chiesto il ripristino della sicurezza stradale della circonvallazione violata dalle inopportune modifiche operate dall’ex assessore alla Polizia locale, senza preventivo studio e valutazione dell’impatto che avrebbero avuto sulla viabilità, modifiche oltretutto in contrasto con il Codice della strada e il decreto ministeriale 6792/2001, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Ripristino stradale che, per il Comibleo, si può realizzare mediante: l’eliminazione del parcheggio all’interno della carreggiata in contrasto con il Codice della strada che non consente il doppio senso di circolazione, ostruisce la visibilità, crea ingorghi e blocco della viabilità con gravissime ripercussioni in caso di emergenze sanitarie e di interventi di Protezione civile; la realizzazione di apposita segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, comunemente chiamata “banchina”, atta a renderla uniforme lungo tutta la circonvallazione, nel rispetto del sopracitato decreto ministeriale, specie nei tratti dove è stato rimosso il marciapiede che fungeva da banchina; l’installazione di catarifrangenti lungo il muro di contenimento privato di banchina e di specchio parabolico nella curva di fronte alla chiesa di S. Maria dei Miracoli; il potenziamento della pubblica illuminazione del trivio Circonvallazione, Di Quattro, Margherita presso la chiesa del Ss. Trovato che risulta inadeguata. Per quanto concerne il parcheggio Mafarda, il Comibleo ha chiesto di destinarlo prioritariamente ai pullman turistici in quanto: si eliminerebbe il transito dei bus turistici dalla circonvallazione; offrirebbe ampie garanzie di sicurezza per la discesa e salita dei passeggeri e non in mezzo alla strada; darebbe una minima parvenza di accoglienza in quanto a pochi metri si trovano i servizi igienici pubblici molto ricercati specie da chi proviene da lunghi viaggi e dai conducenti dei pullman; nella sovrastante piazza Repubblica si trova l’infopoint comunale; nel raggio di duecento metri insistono ben sei siti Unesco meta di visitatori. Su discesa Peschiera, invece, il Comibleo ha richiesto il senso unico di marcia in uscita verso via Di Quattro che eliminerebbe l’improprio attraversamento di Ibla, che causa ingorghi, inquinamento acustico, atmosferico e conseguente nocumento al benessere psicofisico dei residenti delle vie interessate; migliorare la sicurezza mediante l’installazione della segnaletica di pericolo, di limite di velocità, di delimitazione della carreggiata e di catarifrangenti laterali; di bonificare la strada rimuovendo l’invadente vegetazione spontanea divenuta alberi di alto fusto che hanno ostruito persino il canale di gronda. Il senso unico, tra l’altro amplierebbe la capacità di parcheggio di Discesa Peschiera.

Salva