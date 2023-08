Pozzallo. Nuovi fondi nazionali per riammodernamento Raganzino

Dopo il 1° e 2° stralcio del Lungomare di Raganzino a Pozzallo, in autunno inizieranno i lavori di riqualificazione delle tre aree pedonali, lato a monte, comprese tra la via A. Diaz e la via Piave.

Sarà sostituita tutta la pavimentazione esistente ed i marciapiedi.

E’ previsto anche un impianto nuovo di illuminazione artistica, nuovi sedili, oltre ad altri elementi di arredo urbano.

Si continua nell’ammodernamento di tutta la zona ovest della città.

Le procedure di gara saranno già avviati nei prossimi giorni e si conta di completare i lavori entro l’anno in corso, con la speranza di non incontrare complicazioni con l’impresa aggiudicatrice dei lavori.

L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo di 263.000 €.

