Modica, approvato in Consiglio il Piano Spiagge. Si va verso la definitiva adozione

L’approvazione in Consiglio Comunale a Modica, all’unanimità dei presenti, del Piano Spiagge, segna una tappa fondamentale nella pianificazione armonica del nostro territorio. Il ‘Piano’ redatto da due tecnici esterni, ha ottenuto il via libera propedeutico alla sua definitiva adozione, nell’aula di Palazzo San Domenico e sabato scorso, è stato segnato un passaggio che risulta fondamentale perché apre, appunto e finalmente, la fase finale dell’iter per la sua definitiva adozione.

“Un iter – ha dichiarato il Vice Sindaco Giorgio Belluardo – quello verso l’adozione del Piano Spiagge, iniziato nel 2006, con l’obiettivo di una pianificazione della fascia costiera, rispondente ai crismi di legge e nel pieno rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in una materia così delicata. Il passaggio in aula dello scorso fine settimana, consolida quegli elementi di tutela dell’ambiente, che sono alla base del Piano Spiagge del litorale di Marina di Modica e Maganuco”.

“Il nuovo Piano Spiagge, – dice l’Assessore all’Urbanistica e Sviluppo Economico, Tino Antoci, prevede l’aumento degli insediamenti turistici ma lascia il 76% del territorio costiero modicano, di pubblica fruizione, a fronte di un obbligo di legge del 50% in base alle norme regionali vigenti e alle linee guida. Il Piano spiagge, peraltro, prevede maggiori elementi di accessibilità per i diversamente abili, proprio per l’idea progettuale di base nella sua stesura e cioè di rendere maggiormente fruibili le spiagge a chiunque. Inoltre, è stata individuata la zona dunale e le cosiddette zone umide -laghetto e canneti- come aree da preservare”.

