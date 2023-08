Comiso. Manutenzioni verde e pulizia aree pubbliche programmate

“Dopo una prima fase di monitoraggio e osservazione – spiega il vice sindaco di Comiso Alfano – siamo immediatamente passati allo studio di una programmazione che dia la possibilità di intervenire sul territorio con manutenzioni e scerbature per dare più decoro alla città ed alla frazione. Intanto – continua Alfano – abbiamo cominciato con la pulizia di terreni e lotti di proprietà comunale con interventi che non afferiscono all’ordinarietà. Ad esempio, è quasi conclusa la pulizia del Cimitero di Comiso, manca la zona nuova dove a causa del forte caldo i lavori sono stati sospesi per qualche giorno, e per il quale, come ho sempre sostenuto, vi sarà attenzione non solo in prossimità della festa dei Morti. Già operative anche le scerbature dei cigli stradali nelle strade di competenza comunale. Voglio puntualizzare – aggiunge Giuseppe Alfano – che le segnalazioni dei cittadini non ci trovano sordi, ma va spiegato che il territorio di Comiso, frazione di Pedalino compresa, è molto vasto e gli operatori che si occupano di effettuare i lavori sono impegnati sei giorni su sette, anche nella raccolta della differenziata e nella bonifica delle discariche abusive. Tuttavia, faremo in modo di ottimizzare sia gli interventi, sia i giorni disponibili. Per adesso – ancora il vice sindaco – ci stiamo dedicando al diserbo e abbiamo già programmato anche tre interventi massicci, in tre distinti periodi dell’anno, per la pulizia e la scerbatura di tutta la zona PIP, da effettuare tra agosto e settembre, ottobre e novembre, aprile e maggio. Facciamo la nostra parte – conclude Giuseppe Alfano -, così come è stato chiesto ai cittadini con le relative ordinanze, di mantenere i terreni puliti per evitare incendi o formazioni di discariche abusive. Anche sulle discariche stiamo intervenendo e nelle prossime settimane saremo in grado di attivare novità al fine di intercettare quei pochi cittadini refrattari a qualunque rispetto per l’ambiente e per le regole”.

Salva