Pierpaolo Giudice vestirà la maglia dell’Avimecc Volley Modica

Pierpaolo Giudice è un nuovo palleggiatore dell’Avimecc Volley Modica nel prossimo campionato di serie A3 di pallavolo.

Il classe 2001, alto 190 centimetri affiancherà Pedro Putini nella “regia” del gioco del sestetto di coach Enzo Di Stefano.

Per Giudice, la stagione che inizierà a breve, sarà la “prima volta” nel campionato di serie A3, quindi la possibilità importante per mettersi in luce in un campionato di “spessore” come quello di Terza Serie nazionale.

Pierpaolo Giudice, infatti, nella sua breve carriera pallavolistica ha sempre giocato tra serie C e serie B con le maglie di Gabbiano Pozzallo e Aquila Bronte. Ora, finalmente il salto di qualità nella pallavolo che conta con la speranza che il suo cammino professionale con la maglia biancoazzurra sia per lui il trampolino di lancio.

“Sono molto entusiasta per questa nuova esperienza che andrò ad affrontare con la maglia dell’Avimecc Volley Modica – dichiara Pierpaolo Giudice – perchè sarà una esperienza molto importante per le mie aspettative e per le mie ambizioni, per cui mi auguro di crescere soprattutto a livello tecnico, tattico e fisico perchè ho la fortuna di essere stato inserito in un gruppo maturo di persone che da anni giocano ad alti livelli. Per me, quindi, è un grande onore essere uno di loro. Siamo una squadra molto giovane – continua – ma, sono sicuro che tutti noi abbiamo voglia di toglierci tante soddisfazioni e ci aiuteremo tutti per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza. Quindi cercheremo di fare di tutto per disputare un campionato di “spessore” cercando di mantenerci nelle zone alte di classifica. Il fatto di essere l’unica formazione siciliana ai nastri di partenza del campionato di serie A3 – conclude Pierpaolo Giudice – sarà per noi motivo di orgoglio e allo stesso tempo un motivo in più per dare sempre il massimo e uno sprone in più per lavorare con costanza”.

