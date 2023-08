Santa Croce Camerina. Progetti pubblica utilità, altre 15 persone avviate al lavoro

Sono stati avviati questa mattina i progetti di Pubblica Utilità, finanziati dall’Avviso Pubblico n. 1_PaIS, di cui al Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2/10/2020, n. 329, a valere sul Fondo sociale europeo, Pon Inclusione, giusta convenzione di Sovvenzione n. AV1-393. I progetti, dopo le 25 persone avviate in precedenza nei precedenti due turni, saranno svolti da 15 persone residenti nel Comune di Santa Croce Camerina, che hanno sottoscritto, con i Servizi sociali comunali, il Patto per l’inclusione sociale (PaIS). I beneficiari affiancheranno i dipendenti comunali in attività integrative, al fine di offrire servizi migliori alla collettività, quali manutenzione verde pubblico e custodia e pulizia degli immobili comunali. “Per l’Ente è sempre importante – spiega il sindaco Peppe Dimartino – com’è avvenuto già qualche mese fa, avvalersi di queste forme di collaborazione, che permettono da una parte al Comun di potere avere una forza lavoro supplementare che ci aiuta ad erogare migliori servizi e dall’altra, per i beneficiari, si tratta di un modo di rendersi utili alla collettività, offrendo il proprio lavoro e il proprio tempo alla cittadinanza. Faccio a tutti loro gli auguri di buon lavoro”.

