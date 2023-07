Auto cappotta sulla litoranea Donnalucata-Cava d’Aliga, in Contrada Corvo. Per cause in corso di accertamento una donna avrebbe perso il controllo del mezzo cappottando . La dinamica è stata spettacolare, da fare pensare da una prima ipotesi a seri danni per l’unica occupante dell’auto. Invece nessun danno fisico. Solo danni alla vettura. Sul posto il 118.

Salva