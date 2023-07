Santa Croce Camerina. 100 candeline per nonna Francesca

A Santa Croce Camerina si vive bene! A distanza di poche settimane, un’altra signora santacrocese, Francesca Scillieri, ha festeggiato i 100 anni. Stimata insegnante alle scuole elementari, conosciuta e apprezzata da tutti i suoi ex colleghi e allievi, donna di grande forza e tenacia, e figura attiva per molti anni nei gruppi ecclesiali, la signora Francesca è stata una seconda mamma anche per i suoi amati nipoti. Ieri il sindaco Peppe Dimartino ha reso visita alla centenaria, portando, a nome di tutta la città, gli auguri a nonna Francesca per questo importante traguardo.

