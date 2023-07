Controlli anti-malamovida a cura della Polizia Locale di Comiso

Controlli “anti- malamovida”. La Polizia Locale di Comiso ha effettuato un servizio ad hoc per il rispetto dell’ordinanza Sindacale che vieta dalle 20:00 alle ore 07:00 la somministrazione di bevande in vetro e lattina.

Durante l’operazione coordinata dal Comandante Salvo Giardina, sono state controllate ed identificate oltre 40 persone tra cui alcuni cittadini di nazionalità straniera e, uno di essi, al controllo era privo di documenti a seguito e pertanto è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per gli atti di identificazione. Sono inoltre stati controllati diversi veicoli ed elevate numerose sanzioni al Codice della Strada. L’attività è poi proseguita con il controllo di alcune attività tra Comiso e Pedalino, tra cui ristoranti, bar, paninerie e pub, dal quale sono scaturite violazioni in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico e pertanto sanzionati.

“Questi controlli mirati – spiega il Comandante Giardina – proseguiranno durante la stagione estiva per prevenire i fenomeni di degrado e “malamovida” in tutto il territorio comunale, per dare sicurezza ai cittadini che intendono godersi la città nel rispetto delle regole”.

