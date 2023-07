Grave incidente stradale in contrada Zagarone a Scicli, oggi, all’altezza di Via Dedalo. Un’auto ha investito una bicicletta a bordo dalla quale era un 72enne imprenditore edile, I.L.. Sul posto e’ intervenuto l’elisoccorso, atterrato nell’ area mercatale usata come elisoccorso, proprio a Zagarone e ha trasferito d’urgenza il ferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

