Prima donna pozzallese nominata comandante di nave

Nella mattinata di oggi il Comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, capitano di Fregata (CP) Stefania Milione,– ha consegnato al marittimo Carmen Rotolo il titolo di Comandante di nave; è la prima donna pozzallese a raggiungere questo traguardo che rappresenta il massimo titolo professionale della carriera marittima del settore di coperta.

“La città di Pozzallo, per la posizione strategica che occupa nel Mediterraneo, vanta una secolare storia legata al mare – afferma il Comandante Milione – e lo dimostra l’ampio numero di marittimi iscritti in una comunità di circa ventimila abitanti. Desidero, pertanto, esprimere al Comandante Rotolo i miei sentimenti di vivo compiacimento per l’obiettivo raggiunto con l’augurio di incontrare sempre venti favorevoli e mari calmi nel prosieguo della carriera.”

