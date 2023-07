L’ex cementificio Modica-Pozzallo non produce più. Quali rischi?

Da quattro anni non serve più a nulla. Chiuso, dismesso, non produce. Eppure da quattro anni è lì, silente, senza colpo ferire, senza che qualcuno alzi il dito. Dal 1° Marzo 2019 non ha più prodotto il cemento, quello stesso cemento che ha dato pane a molti pozzallesi e modicani che, per tanti anni, hanno lavorato al suo interno. La questione, adesso, è un’altra. Ma qualcuno, in questi 4 anni, è andato a verificare la salubrità del sito? È vero, come si vocifera, che vi sono ancora parecchie quantità di polveri sottili che, specie in inverno, si sollevano per poi distribuirsi in tutto il territorio? Cosa hanno fatto le amministrazioni di Modica e Pozzallo, in questi quattro anni, per capire se abbiamo ancora a che fare con una “bomba ecologica”, come qualcuno ha scritto? Ci meritiamo un’altra Giuffrida, dove amianto ed eternit abbondano a chili? Mi dicono quelli che sanno che amianto ed eternit si trovano all’interno del cementificio. Se fosse vero, la cosa sarebbe gravissima. Il sindaco dovrebbe istituire subito una commissione per verificare se le “voci di corridoio” siano vere oppure no. Per tanti anni ho sentito lamentare che le principali cause di tumore a Pozzallo siano nate grazie alle polveri del cementificio. E ora che tutto è abbandonato e chiuso, perché devo sorbirmi questo inutile cassettone pieno di veleni?

