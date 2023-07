Altro “botto” per il Modica Calcio. Arriva l’attaccante Genovese

Torna a Modica l’attaccante Paolo Genovese, protagonista della stagione della doppietta rossoblu con il successo nel campionato di Promozione ed in Coppa Italia.

Un filo mai interrotto. Lo si era compreso già lo scorso 6 novembre al “Vincenzo Barone” quando realizzò il goal per la “sua” Rocca Acquadolcese, ma non esultò per rispetto ai tifosi rossoblu che, ricambiarono, con un applauso. Adesso quell’affetto si tramuta in abbraccio, grazie all’accordo concluso dal Direttore sportivo, Fabio Arena con l’attaccante di Barcellona Pozzo di Gotto.

Classe 1991, si è fatto apprezzare in maglia rossoblu non solo per gli undici goal in campionato realizzati a partire dal suo arrivo a Modica nel gennaio 2022, ma anche per la classe, l’impegno, la grinta e la voglia di dare il massimo.

“Ammetto che stavo per chiudere un accordo con un’altra società, ma appena mi ha chiamato il Modica non sono riuscito a dire di no – racconta Paolo Genovese -. Per me è come tornare a casa. Modica mi ha accolto, con i vertici societari Danilo Radenza e Mattia Pitino mi sono trovato benissimo e non ho avuto alcuna esitazione. Cercherò, come già fatto due anni fa, di dare il massimo e di tornare a rivivere grandi emozioni che, in rossoblu, abbiamo già vissuto insieme”.

La carriera di Paolo Genovese è iniziata nella “sua” Igea Virtus con le formazioni giovanili sino alla prima squadra in serie C2. Poi le esperienze al Torregrotta ed al Cittanova Interpiana, prima di tornare a Barcellona Pozzo di Gotto. L’exploit arriva dal 2015 con la maglia del Terme Vigliatore che, grazie ai suoi goal, sale dalla prima categoria sino all’Eccellenza. A seguire ha vestito le maglie di Camaro, Città di Sant’Agata, Milazzo, Torrenovese, prima di arrivare al Modica e tornare lo scorso anno alla RoccaAcquadolcese dove ha siglato 15 reti stagionali in 27 presenze.

Con Paolo Genovese si rafforza ancora di più il reparto offensivo del Modica Calcio e si definisce la rosa che, al completo, sarà sin da lunedi nelle mani del tecnico Giancarlo Betta per l’avvio del ritiro pre-campionato.

