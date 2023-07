Marina di Ragusa. Recuperata refurtiva, denunciate due persone

Operazione interforze tra polizia e carabinieri disposta dal Questore a Marina di Ragusa e presso il Porto Turistico.

Il servizio ha consentito di individuare due stranieri, rispettivamente di 49 e 21 anni, che nascondevano a casa numerose biciclette, tra cui una elettrica, un monopattino,un cellulare Iphone ed un tablet Ipad, che sono stati sequestrati poiché risultati proventi di furto.

Alcune delle biciclette rinvenute, del valore complessivodi circa 3.000 euro, in raccordo con l’Autorità Giudiziaria sono state restituite ai legittimi proprietari che avevano già sporto denuncia di furto.

Per le rimanenti biciclette e gli altri oggetti rinvenuti sono in corso gli accertamenti da parte degli uffici investigativi finalizzati ad individuarne i legittimi proprietari.

A seguito del rinvenimento della refurtiva i due stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e la loro posizione è al vaglio della magistratura.

Non si ferma l’attività di controllo del territorio messa in campo dalle Forze dell’Ordine nella provincia iblea per infrenare i reati in materia di stupefacenti.

