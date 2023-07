Iv Vittoria. Stralcio debiti tributari fino a 1000 euro, ottimo sostegno per chi è in difficoltà

“La Giunta Aiello non ha avuto la delicatezza di concertare il regolamento con gli ordini professionali e di categoria. Anzi, l’amministrazione comunale li convoca e, però, si presenta con un ritardo di un’ora e mezza, uno sgarbo istituzionale nei confronti degli stessi ordini”. E’ quanto rileva la consigliera comunale di Italia Viva a Vittoria, Sara Siggia, facendo una riflessione su quanto accaduto nelle ultime ore. “Ringrazio tutta l’opposizione – chiarisce – per avere condiviso i miei emendamenti rispetto ai provvedimenti che era necessario adottare. Riteniamo di avere dato uno strumento importante alla città”. Il gruppo di Italia Viva Vittoria e Scoglitti si dice soddisfatto del risultato ottenuto in Consiglio comunale dalla consigliera Siggia che è stata capace, infatti, di portare all’attenzione del civico consesso gli emendamenti al regolamento di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali, fra cui lo stralcio totale dei debiti tributari relativi all’ente fino a 1.000 euro per gli anni che vanno dal 2000 al 2015. “L’approvazione del regolamento nel suo insieme – sottolineano dal partito renziano – ha rappresentato un vero e proprio segnale di apertura e fiducia alla cittadinanza che l’opposizione, adesso maggioranza a quanto pare, ha voluto lanciare per tendere una mano a tutte quelle persone in difficoltà che, pur volendo, non sono riuscite a saldare i propri debiti con il Comune. Uno strumento che viene incontro alle esigenze delle famiglie, e sono sempre più numerose in città, in difficoltà”.

