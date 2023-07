Monterosso. Sta bene Gurrisi precipitato con l’elicottero

“Lui era vicino a un muretto, abbiamo pensato a un miracolo, lo cercavamo da ore. Il suo elicottero era sparito nel nulla, tra le fiamme e la vegetazione. Temevamo il peggio, ma non abbiamo mai perso la speranza”. L’ispettore Filadelfo Brogna, del Corpo Forestale, racconta gli attimi del ritrovamento di Gianfranco Gurrisi, il pilota dell’elicottero dato per disperso . Ricoverato d’urgenza in Ospedale con varie ferite al corpo oggi lo stato di salute è sotto controllo. “ L’importante è che sia vivo – spiega l’assessore regionale al Territorio Elena Pagana . A quanto pare il velivolo ha avuto un’avaria ma lui è riuscito ad atterrare bene. Di questo sono felice. Soprattutto dopo giorni come questi in cui il sistema ha dovuto lavorare sotto uno stress pazzesco e senza sosta, non si è fermato nessuno un attimo. Dovremmo prestare attenzione al valore che c’è negli operatori che combattono in questi momenti”.

