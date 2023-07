Modica, oggi si rappresenta il famoso musical “Grease”

Sarà una serata di festa e di condivisione frutto di un anno di laboratorio teatrale insieme ai ragazzi diversamente abili che i Piccoli Fratelli di Modica hanno organizzato già dallo scorso autunno.

Oggi alle 1930 presso la Domus Sancti Petri di Modica saranno rappresentate alcune scene del famoso musical Grease preparate in tutti i dettagli dagli abiti alle scenografie insieme ai ragazzi disabili, in un cammino come sempre svolto alla pari e teso alla valorizzazione delle abilità di ciascuno.

E alla fine come finirà?

