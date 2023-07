LCC Ragusa. Approvata la delibera contenente il Dup 2024-2026

Un ulteriore passo avanti per pianificare il lavoro del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il Commissario Straordinario Salvatore Piazza ha approvato, entro i termini di legge, la delibera contenente il Documento unico di programmazione 2024-2026.

“Un atto importantissimo per l’attività dell’ente per i prossimi tre anni, con una pianificazione nei vari settori, dal personale ai lavori pubblici, dal turismo all’ambiente, e così via. Il ringraziamento va al segretario generale Alberto D’Arrigo, alla dottoressa Patrizia Toro e in generale agli uffici che hanno collaborato alla stesura del documento”, dichiara il Commissario Piazza.

Il DUP 2024-2026 è adesso al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti per i pareri di regolarità previsti dalla norma.

Salva