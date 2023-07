Comiso, 12 ore di attesa per un volo di Easyjet

Dodici ore di attesa per un volo Easyjet. E’ accaduto all’aeroporto di Comiso per via di un problema tecnico nel velivolo tant’è che è stata necessaria la supervisione di un ingegnere della compagnia. Era il volo Easyjet Catania – Parigi (aeroporto Charles de Gaulle), deviato su Comiso che doveva partire alle 9:45 di mercoledì scorso ma che ha, invece, lasciato l’aeroporto alle 21:42. “Abbiamo saputo solo collegandoci al sito di Easyjet che il volo era stato spostato da Catania a Comiso – ha raccontato all’Agi una delle persone coinvolte – perche’ nessuno ci ha avvertiti, mandato una mail o un messaggio. Un imprevisto puo’ accadere ma 12 ore in aeroporto in attesa mi sembrano veramente tante”. Dal sito si vedono gli aggiornamenti dello stato del volo e le indicazioni per i passeggeri. Un voucher per mangiare e nient’altro. Una parte della assistenza l’ha fornita l’aeroporto stesso che ha messo a disposizione delle famiglie con i bambini e delle persone piu’ fragili, la sala conferenze. Il problema all’aeromobile e’ stato risolto grazie all’intervento di un tecnico della compagnia aerea arrivato da Malpensa poi il check e la prova in pista, il rientro e la decisione del pilota di procedere con l’imbarco. Un disagio che e’ stato acuito dalla situazione emergenziale dell’aeroporto di Catania che non ha ripreso ancora la gestione dei voli a pieno regime. Nella ‘deviazione’ dei voli su Comiso, un contrattempo come quello avvenuto ieri, con alcune centinaia di persone in attesa per 12 ore porta inevitabilmente a momenti di congestione. Diverse persone coinvolte, ad un certo punto hanno sperato nell’annullamento del volo, sfinite dallo stillicidio delle notizie sul ritardo. Volo atterrato stanotte a Parigi a mezzanotte e 18 minuti.

