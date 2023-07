Si rafforza la difesa del Modica calcio. A scegliere il rossoblu è Alessio Ferotti

La campagna abbonamenti “Siamo pazzi di te” è stata accolta con calore dai tifosi e dagli appassionati rossoblu. È la risposta alle azioni di mercato attente ed oculate che continuano ad essere messe a segno dal Direttore Sportivo, Fabio Arena, in piena sintonia con i due vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza.

A pochi giorni dall’inizio del raduno dei rossoblu che segnerà l’avvio ufficiale della stagione 2023-2024, il Modica chiude un altro accordo e consegna allo staff tecnico guidato da Giancarlo Betta un ulteriore puntello di rafforzo per la difesa rossoblu.

Ad arrivare nella città della Contea è infatti il difensore centrale Alessio Ferotti.

Classe 2000, palermitano, nella stagione 2022-2023 ha difeso la maglia del Pro Favara nel girone A del campionato di Eccellenza. Nella sua carriera, iniziata nl settore giovanile del Palermo e del Tieffe Club, ha collezionato presenze nei campionati di Eccellenza con le maglie della Parmonval, del Canicattì, del Città di Sant’Agata e dell’Enna. Ma nel suo curriculum spiccano anche le 10 presenze in serie D con la Sancataldese.

“Sin dal primo contatto col Modica ho vissuto sensazioni positive – dice il neo difensore rossoblu -. Ho scelto la città, il blasone della maglia e soprattutto il progetto che è ambizioso e serio. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con tutto il gruppo e con lo staff tecnico, per preparare una stagione che dovrà vederci protagonisti”

