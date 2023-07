SIT IN in Prefettura a Ragusa per la sicurezza e il lavoro

SIT-IN venerdì 28 luglio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per la salute e la sicurezza.

Il concentramento, promosso dalla CGIL Sicilia e UIL Sicilia Area Vasta, avverrà con un presidio alla Prefettura di Ragusa.

La manifestazione intende porre l’attenzione sulla mancanza di ispettori del lavoro, sullo stress termico e a ripensare a un piano per la sicurezza.

“La nostra mobilitazione pone alcune questioni concrete su due livelli, commentano Giovanni D’Avola, segretario della Uil Sicilia e Area Vasta con delega su Ragusa e Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, quello regionale e quello territoriale.

Al Governo regionale chiediamo l’avvio di azioni strutturali e ambiti permanenti di confronto per attuare politiche e rendere circolari le informazioni tra i diversi soggetti.

A livello territoriale rappresenteremo al Prefetto le questioni locali, le criticità e le urgenze.

Primo fra tutti il tema degli organi di controllo, chiedendo subito un tavolo tecnico operativo con Inail, SPreSAL, Ispettorato del lavoro.

Questo punto è alla base della nostra mobilitazione e non può essere rinviato soprattutto ora che va affrontata concretamente la questione del clima torrido che alza esponenzialmente i livelli di rischio in diversi settori”.

