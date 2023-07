Ust Cisl sul dibattito sulla crescita e lo sviluppo negl iblei

“Nell’interessante dibattito che si sta sviluppando in provincia di Ragusa sulle politiche da seguire per la crescita economica, anche la Cisl intende dare il proprio contributo”. E’ quanto afferma la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi. “Concordiamo, intanto, sulla valutazione fatta – aggiunge Carasi – e cioè che, ancora oggi, sentire parlare di isola nell’isola, con riferimento all’area iblea, è assolutamente dannoso, visto che questo modo di intendere il territorio, così come accadeva decenni fa e che allora poteva avere un senso, oggi darebbe vita a una sorta di protezionismo che, in un’ottica di mercato globale, non avrebbe ormai significato alcuno. Piuttosto, è necessario parlare sempre più, come si fa da qualche anno, di competizione di sistemi. E la provincia di Ragusa è inserita a pieno titolo nel sistema del Sud Est, assieme a Siracusa e a Catania, e assieme a questi deve cercare di vincere la propria battaglia. Poi, il discorso infrastrutturale è di fondamentale importante per fare uscire questa porzione della Sicilia dall’isolamento in cui si è trovata “splendidamente” relegata per così tanto tempo. Oggi il porto di Pozzallo, l’aeroporto di Comiso (e la recente emergenza, qualora ce ne fosse di bisogno, lo testimonia), l’autostrada Rosolini-Modica e, ancora, la Ragusa-Catania, per non parlare dell’autoporto di Vittoria ancora fermo al palo, sono tasselli di uno stesso mosaico per il quale è indispensabile un potenziamento complessivo senza i quali non è prefigurabile alcun tipo di crescita o di sviluppo. In più, ancora oggi, l’obiettivo strategico di questa stagione, secondo noi della Cisl, deve essere quello dell’evoluzione compiuta della partecipazione e della democrazia economica, ovvero di relazioni imprenditoriali ispirate all’articolo 46 della Costituzione, finalizzate, cioè, a un più forte coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione, alla gestione e ai profitti delle imprese. E’ un assunto partecipativo che, secondo noi, può essere utile a costruire insieme un accordo vero, sano, costruttivo, possibilmente unitario”. “Significa – conclude la segretaria Carasi – che dobbiamo guardare alla crescita in modo sostenibile, con la creazione di un patto, che non può mai essere un tiro alla fune, che funziona se ognuno è pronto a metterci del suo verso traguardi condivisi. Noi, come sindacato, come Cisl, siamo pronti a fare la nostra parte. Ci attendiamo che si cominci a ragionare in maniera concreta come questo traguardo, anche su base territoriale, possa essere raggiunto”.

