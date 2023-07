Un grande dell’ultramaratona a La Filippide negli iblei

Arriva un nome di assoluto prestigio nel cast in gara il prossimo 6 agosto a La Filippide, la maratona più originale d’Italia (e non solo) in programma da Chiaramonte Gulfi a Punta Secca. L’ultramaratoneta novarese, ma ormai cinisellese d’adozione, Simone Leo torna infatti a correre in terra siciliana, cimentandosi in un evento unico nel suo genere, una maratona speciale, nella quale si corre senza cognizione spazio-temporale. Senza orologio gps, senza telefono, senza riferimenti chilometrici, nella quale si conoscerà il proprio tempo solo all’arrivo davanti alla casa di Montalbano. 42 km con partenza alle 4:30 del mattino, lungo un percorso spettacolare.

Leo, che vanta all’attivo oltre 175 maratone e ultramaratone, è salito alla ribalta delle cronache nel gennaio del 2019 quando, in Brasile, finendo la Brasil 135 Ultramarathon, è diventato il primo uomo al mondo a terminare le Seven Sisters che sono considerate le gare più dure del pianeta.

Da anni cerca sempre di trovare l’estremo, basti pensare che è finisher, tra le altre, della Badwater nella Valle della Morte degli USA a 55 gradi e della Arrowhead in Minnesota a – 40 gradi. Come dice lui, “sono dei veri e propri viaggi”.

“Erano tanti anni che puntavo questa maratona, mi ha sempre affascinato”, dice Leo, “e stavolta grazie all’amico Michele Zocco mi sono deciso, non vedo l’ora di partire. Ringrazio inoltre l’organizzazione della manifestazione, nella persona di Guglielmo Causarano per la gradita accoglienza”.

Alla maratona anche quest’anno è affiancata la Filippide Castle, novità dello scorso anno sulla distanza di circa 13 km con partenza dal Castello di Donnafugata alle ore 7:00. Prevista anche la prova non competitiva, sempre sulla stessa distanza. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 30 euro per la maratona e 18 euro per la 13 km, fino all’1 agosto. 10 euro invece per la Walking Donnafugata.

