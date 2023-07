Ammatuna e i pronto soccorso: “Si prende atto della situazione”

La grave carenza del personale Sanitario nei tre Pronto Soccorso della provincia di Ragusa ha raggiunto livelli preoccupanti.

L’Assessore Regionale della Salute, Giovanna Volo, ha emanato una direttiva in cui si danno indicazioni specifiche alle Direzioni Strategiche delle ASP siciliane.

In essa si obbligano i Direttori Generali di disporre in via d’urgenza, dando un’informativa alle Organizzazioni Sindacali aziendali, la rotazione temporanea di medici in possesso di specializzazione di medicina di emergenza-urgenza o in disciplina equipollente (o che prestano servizio in reparti equipollenti alla medicina di emergenza-urgenza), secondo modalità che consentono una migliore turnazione all’interno dei Pronto Soccorso con implementazione della presenza di personale medico.

“Finalmente l’Assessorato Regionale alla Salute – dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -seppur con ritardo, prende atto della grave situazione in cui versano i Pronto Soccorso siciliani.

Tocca ora ai Direttori Generali e ai Commissari dare esecuzione alla direttiva assessoriale al fine di far fronte alle persistenti criticità della carenza dei medici nelle aree dell’emergenza-urgenza”.

