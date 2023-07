Modica. Emergenza ondate di calore e blackout elettrici

In considerazioni della persistenza nei prossimi giorni dell’ondata di calore in corso che potrebbe causare problemi alla salute. Il Sindaco raccomanda ai soggetti a rischio, alle persone anziane o non autosufficienti, alle persone che assumono regolarmente farmaci, ai neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta di fare molta attenzione durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore. Consigliamo di seguire queste semplici norme di comportamento:

_ non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

– in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;

– bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.

– indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

L’invito per tutta la cittadinanza è quello di adottare le buone pratiche della prudenza, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno.

Salva