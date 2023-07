Modica. La quinta C del Geometra 1988 si è riunita

Ritrovarsi dopo 35 anni come se ci si fosse lasciati da pochi giorni. È la sensazione che hanno provato “i ragazzi” del corso C dell’istituto per Geometri L.B.Alberti che nel 1988 hanno concluso il loro percorso di studi superiori. Una grande famiglia che si è riunita, come sempre accade in queste occasioni, per iniziativa di pochi ma che ha subito trovato l’apprezzamento di tutti che hanno annullato qualsiasi impegno pur di non mancare all’appuntamento con gli amici di sempre. Addirittura anche chi strada facendo perse qualche anno di scuola ma si è sempre sentito parte integrante di questa classe. Qualche capello in meno, qualche chilo in più ma la stessa voglia di divertirsi e stare insieme. Anche senza zaino Invicta, scarpe Timberland e quel Piaggio Si che con 1000 lire di benzina ti portava in capo al Mondo.

Ecco “l’appello” di ieri:

Cappello Giorgio, Abbate Ignazio, Rizza Michele, Puma Giuseppe, Cannata Rosario, Spadola Salvatore, Fidone Antonino, Alassio Giuseppe, Salonia Alessandro, Roccasalva Orazio, Celestre Giovanni, Fioretti Piero, Aprile Tonino, Denaro Vincenzo, Quarrella Piero, Paternò Pino, Pierri Gianluca, Armenia Corrado, Alecci Rosario, Caruso Alberto, Modica Franco, Scarpata Renato, Magno Tonino, Gugliotta Luigi, Sammito Carlo, Azzarelli Giuseppe, Garofalo Fabio, Di Giorgio Davide

