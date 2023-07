Il relax a Ragusa con lo yoga agli orti sociali Proxima

Trovare uno spazio di relax in periferia? Magari in un contesto di sostenibilità che, in qualche modo, si raccordi con la disciplina che si andrà ad attuare? E, se possibile, il tutto attorniato da decoro e verde? A Ragusa è possibile fare yoga seguendo queste direttrici. Dove? Ma agli orti sociali di Proxima, in via Grazia Deledda, che hanno fatto da cornice alla nuova sperimentazione guidata dall’insegnante Dina Iannizzotto che ha fornito indicazioni specifiche ai partecipanti in ordine a questa pratica. Momenti di puro relax e riequilibrio tra mente e corpo che è stato possibile vivere in pieno contatto con la natura. Una iniziativa che ha già fatto riscontrare un consistente interesse e che sarà ripetuta non appena le temperature lo consentiranno. Basta solo un tappetino e tanta buona volontà per seguire le indicazioni che arriveranno dall’insegnante. Gli orti sociali Proxima continuano a proporsi, sempre di più, come emblema della sostenibilità sotto tutti i punti di vista, in questo caso anche quello legato al riequilibrio del corpo.

