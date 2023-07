Giovanni Sortino capogruppo Partecipiamo Ragusa Futura

Il capogruppo di Partecipiamo Ragusa Futura, la lista a sostegno di Peppe Cassì nata dal sincretismo tra le figure di Giovanni Iacono e Mario D’Asta, entrambi assessori comunali, è Giovanni Sortino. Il gruppo, oltre che dallo stesso Sortino, è formato da altri tre componenti: Giovanna Occhipinti, riconfermata consigliera comunale e presidente della commissione Risorse; Rossana Caruso, già eletta vicepresidente del Consiglio comunale, e Carla Mezzasalma, componente della commissione elettorale. “Un gruppo – sottolinea Sortino – con il giusto mix di esperienza e di novità, un gruppo che, seguendo la guida di Iacono e D’Asta, vuole cercare di fornire il proprio contributo su alcune questioni che riteniamo di cruciale rilevanza per il futuro della città. Per quanto mi riguarda, in particolare, riflettori puntati sulla questione del verde pubblico, affinché lo stesso possa diventare sempre più decoroso, non dimenticando che l’estensione territoriale del nostro Comune è di 440 chilometri quadrati, una delle più vaste in Italia, e quindi risulta alquanto difficile reperire le risorse adeguate. Ecco perché, perfezionando un percorso già avviato, stiamo cercando di valutare la collaborazione tra cittadini, imprese e Comune per dare vita a un modello virtuoso. Infine, essendo io originario e residente a Ibla, non potrò non puntare i riflettori dell’attenzione sulla città antica affinché si possa migliorare sempre di più l’attenzione sui vari fronti su cui quotidianamente l’amministrazione comunale risulta impegnata. Occhi aperti, naturalmente, come abbiamo anche già dimostrato, sulle frazioni di Marina di Ragusa e di San Giacomo. Sono certo che, in sinergia, il nostro gruppo riuscirà a compiere un ottimo lavoro”.

Salva