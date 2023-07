Giornate al mare per gli associati Uici Ragusa

Giornate calde. Giornate afose. E il mare diventa un must anche per i soci dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. I quali si organizzano in gruppo per trascorrere qualche momento piacevole in riva al mare allo scopo di godere della sensazione di benessere che si può provare solo stando in acqua. E così i periodi trascorsi in spiaggia, a Marina di Ragusa, testimoniano della capacità di mettere in campo azioni di socializzazione molto interessanti. “E’ una caratteristica della nostra sezione – afferma il presidente sezionale Uici Ragusa, Salvatore Albani – quella di promuovere momenti di incontro che, naturalmente, considerato il periodo estivo, si è ben pensato di trasferire a mare. Stare sotto l’ombrellone a chiacchierare o meglio ancora prendere il bagno assieme mette in rilievo tutta la nostra voglia di interagire, di creare occasioni che possono farci stare bene. Ringrazio tutti coloro che partecipano e auspico che, in futuro, queste occasioni, che definisco assolutamente positive e interessanti, possano risultare sempre più partecipate”.

