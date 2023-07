Premio Ragusani nel Mondo, conosciamo i premiati

Promette di stupire la serata in cui, il prossimo 29 luglio puntuali alle ore 20, in piazza Libertà a Ragusa si svolgerà la 28esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, promosso dall’omonima associazione presieduta da Salvatore Brinch. Il direttore del premio, Sebastiano D’Angelo, ha infatti collezionato anche quest’anno tante storie di persone che hanno saputo portare alto il nome della provincia di Ragusa in altri Paesi del Mondo. Una di queste storie è quella di Claudio Sgarlata (foto), ragusano che opera a Dubai. E’ infatti managing director, per il Medio Oriente e l’Africa, di una multinazionale tedesca con 170 anni di storia e più di 12.000 dipendenti, operante per la sicurezza delle operazioni on line, attraverso lo sviluppo di innovazioni nella sicurezza dei pagamenti fisici e digitali, della connettività, dell’identità. Con lui si parlerà dunque di nuove tecnologie e dell’impatto che queste hanno già adesso, e che ancor di più avranno in futuro, nella vita di tutti i giorni, con interessanti riflessioni che permettono al premio di essere centrale anche sotto questo punto di vista. Sgarlata ha, nell’azienda in cui lavora, la responsabilità di un’area di lavoro che comprende ben più di 70 Paesi, con oltre 400 dipendenti e un fatturato che supera i 100 milioni di euro. Come si può ben capire è un ruolo di grande responsabilità che lo ha portato ad avere anche importanti riconoscimenti. Fra i suoi compiti specifici, ha quello di curare la crescita del fatturato, della redditività, dello sviluppo dell’organizzazione e dell’esecuzione della strategia aziendale nel medio-lungo termine. E l’abbraccio con la sua Ragusa, mai dimenticata, offrirà sicuramente un momento di grande calore e commozione collettiva come sempre accade per ogni premiato in ogni edizione del premio, quando l’intera piazza si ferma in silenzio desiderosa di ascoltare i successi ottenuti da ciascun premiato, pronta a tributare i giusti applausi per quanto fatto. Un “copione” che si ripeterà anche per questa prossima edizione che tra l’altro avrà anche varie sorprese a cui sta lavorando l’organizzazione della manifestazione che sarà in diretta streaming in tutto il mondo sui canali social e anche in diretta sul canale 14 del digitale terrestre di Video Regione. La serata, condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, sarà preceduta il giorno prima a Chiaramonte Gulfi, dall’atteso concerto dell’orchestra del Teatro Bellini di Catania, un’anteprima nei fatti del premio stesso considerato che sul palco saliranno tutti i premiati.

