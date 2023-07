100 mila euro per il Teatro Garibaldi di Modica

L a Regione Sicilia ha stanziato 100 mila euro a favore dell’attività culturale svolta dalla Fondazione Garibaldi che gestisce l’omonimo teatro a Modica. “Come Regione – spiega l’on. Ignazio Abbate che aveva presentato un emendamento – siamo ben lieti di finanziare le attività culturali di una fondazione che negli anni ha dato prova di grande competenza e capacità organizzativa, riuscendo a portare sul palco dello storico Teatro Garibaldi grandissimi nomi sia del teatro che della musica. Ne è una riprova la stagione teatrale appena conclusa che ha quasi sempre fatto registrare il tutto esaurito. In città, ma non solo, c’è grande fame di eventi che ci auguriamo possano aumentare sempre più in numero e qualità anche attraverso aiuti economici che concediamo ai migliori teatri presenti in tutta la regione” La Fondazione dovrà in ogni caso raccordarsi con l’Amministrazione Comunale per organizzare insieme eventi culturalmente rilevanti”.

