A Toti Piazza e Totuccio Bruno la sala riunioni della CGIL iblea

Un tuffo nella memoria di un passato mai dimenticato quello compiuto ieri dal direttivo provinciale della CGIL di Ragusa. L’intitolazione della sala delle riunioni, dove si riunisce il parlamentino sindacale, a due segretari generali di grande militanza e impegno: Toti Piazza (1979/1987) e Totuccio Bruno (1987/1994).

Due dirigenti sindacali che hanno tenuto con mano ferma la più grande organizzazione sindacale della provincia in periodi non certamente facili.

Epoche di battaglie per il mantenimento e l’incremento occupazionale nel contesto di una provincia che cominciava ad avere direzioni di sviluppo con spazi di dibattito politico sociale di grande spessore e rilevanza per i destini del territorio ibleo.

Basta pensare alle manifestazioni contro l’istallazione dei missili Cruise all’aeroporto di Comiso, alle lotte bracciantili, al rilancio dell’industria di Stato (le vertenze all’ENI, all’ Enichem) a quella regionale (Azasi, IMAC), al rapporto stretto e solidale con i lavoratori in lotta.

Due figure, Piazza comunista e Bruno socialista, nelle regole dell’alternanza alla guida del sindacato: al segretario generale seguiva l’aggiunto. Ma in comune, al di là delle ideologie, l’appartenenza alla CGIL che rimaneva fuori dalle esigenze e dai desiderata dei partiti.

Un primato di coerenza e di rettitudine che peraltro è stato riconosciuto ieri nel corso degli interventi di Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, dell’ex Senatore Gianni Battaglia, già segretario generale aggiunto della CGIL, da Nicola Colombo, Peppe Giavatto, Francesco Colombo e Roberta Malavasi, storici sindacalisti della CGIL e quindi testimoni diretti di un’epoca che è stata anche ricordata con due filmati, con protagonisti Piazza e Bruno, prelavati dall’archivio storico televisivo di Telenova, grazie alla disponibilità di Roberto Voi. Uno spaccato storico sindacale dove si è rispecchiata la società ragusana di quell’epoca con le proprie tensioni e le proprie aspettative.

Un profilo umano e sindacale, infine, di Toti Piazza nell’intimo è stato poi delineato da Franca Carpinteri, sua compagna di vita, e madre di uno dei suoi figli.

Presenti al direttivo i familiari di Totuccio Bruno, la moglie, la signora Franca Emmolo, la figlia e l’amatissima nipote.

“Toti Piazza e Totuccio Bruno, commenta Peppe Scifo, sono stati segretari generali della Cgil di Ragusa in continuità ricoprendo fasi politiche e economiche diverse. Toti Piazza ha guidato la Cgil e l'intero movimento sindacale dalla fine degli anni ‘70 in un clima generale di avanzamento generale con una sinistra politica con il PCI in testa che aveva al centro della propria azione il lavoro e i lavoratori. Totuccio Bruno è stato segretario generale dal 1987 al 1994 alla guida della Cgil di Ragusa e dopo del sindacato pensionati un periodo caratterizzato dalla retrocessione del movimento sindacale sotto i colpi di un nuovo corso dove da un lato c’è il superamento della scala mobile dall’ altro la politica economica comunitaria con al centro il tema delle stabilità finanziaria che ha avuto ripercussioni sul lavoro e sul welfare parallelamente alla trasformazioni dei partiti della sinistra meno ancorati alla tematica della centralità del lavoro. Due segretari generali fortemente radicati e riconosciuti, in contesti politici e sociali molto diversi, che hanno dato tanto al movimento e alla Cgil, costruendo una solida realtà sindacale radicata in tutto il territorio provinciale.”

L’assemblea generale della CGIL di Ragusa, prima di questa parentesi rievocativa, aveva proceduto ad approvare all’unanimità il bilancio consuntivo 2022, la delibera di composizione del Coordinamento per la contrattazione territoriale (si tratta di un organismo che coinvolge tutte le strutture e di categoria, il direttore dell’INCA e il referente del Caaf, attraverso l’elaborazione di vere e proprie piattaforme che dovranno essere lo strumento di sintesi dei bisogni delle persone e dovranno riservare attenzione alla rappresentanza della parte più debole e precaria del mondo del lavoro).

Sulla situazione politica sindacale focus sulla manifestazione del 30 settembre prossimo a Roma che la CGIL ha promosso con ottanta associazioni impegnate nel sociale, di estrazione cattolica e laica per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. Una manifestazione che va preparata nei territorio subito dopo il periodo di ferie. Ne hanno parlato Peppe Scifo e Francesco Lucchesi segretario regionale della CGIL Sicilia che ha chiuso il dibattito.

