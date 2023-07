Minardo: “Bene uso Sigonella ma futuro è potenziare Comiso”

L’uso dello scalo militare di Sigonella per fronteggiare l’emergenza determinata dal rogo dell’aeroporto di Catania è una soluzione di buonsenso che potrà aiutare a evitare settimane intere di caos nel sistema aeroportuale siciliano. Lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo commentando l’ok del Ministro della Difesa per l’utilizzo dello scalo militare siciliano per supplire alla chiusura del terminal A di Fontanarossa.

“Non avevo dubbi sulla sensibilità del ministro Crosetto e dell’Aeronautica Militare – continua Minardo – ma è chiaro che non ci potremo lasciare alle spalle questa ennesima emergenza senza prendere finalmente consapevolezza che a Comiso c’è un aeroporto moderno e funzionale che andrebbe utilizzato a pieno e valorizzato in un sistema aeroportuale della Sicilia Orientale. Non si può continuare a trattare l’aeroporto di Comiso come una ruota di scorta” conclude il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio.

