Incendio sulla conduttura gas Rosolini-Pachino

In fiamme un tratto della conduttura del gas sulla provinciale 26 Rosolini-Pachino. L’incendio sarebbe partito da un canneto e ha poi coninvolto l’impianto, dando vita a un vasto rogo che ha danneggiato la rete del metano. Le fiamme hanno invaso la carreggiata, decine le richieste di intervento da parte degli automobilisti, nella zona si sono verificati rallentamenti alla circolazione.

I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause del rogo, non si esclude che sia stato provocato dalle alte temperature che in questi giorni in Sicilia toccano livelli record. Cittadini e ristoratori di Pachino e Marzamemi hanno dovuto fare i conti con disservizi provocati dai danni alla rete del gas, in attesa dell’intervento di messa in sicurezza e ripristino. Sulla strada provinciale verso Rosolini, un altro incendio ha danneggiato i pali della linea telefonica.

