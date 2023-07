L’enoteca regionale di Vittoria sarà realtà

“Rischiava di essere persa fra lacci e lacciuoli della politica e della burocrazia. Ma la sede dell’Enoteca regionale potrà essere istituita anche a Vittoria, così da coprire il territorio del Sud-est dell’Isola, storicamente ad alta vocazione vinicola”. Ne dà annuncio la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, in questi giorni impegnata a Palermo nella discussione del collegato alla Finanziaria. “La sede dell’Enoteca regionale è rifinanziata per l’importo di 200mila euro – afferma la Campo – ed era quanto mai necessaria, soprattutto se consideriamo che in questo territorio vengono prodotti alcuni dei più celebri vini al mondo, come il Cerasuolo di Vittoria, il Nero d’Avola o il Frappato. Così come prevede la legge regionale istitutiva delle enoteche, il territorio oltre a essere caratterizzato dalla produzione di vini di alta qualità, possiede adeguate strutture di edilizia monumentale e storica, oltre ad essere non solo vocata, ma in via di piena integrazione in un circuito turistico citta-campagna e mare-monti, che apre a nuove opportunità di turismo enogastronomico”.

“Con l’istituzione dell’Enoteca, che avrà sede in un immobile individuato dal Comune di Vittoria, fra l’altro, già avviato alla progettazione, avremo la possibilità di realizzare eventi direttamente sul territorio, ma anche fiere e promozioni all’estero. Naturalmente il lavoro non finisce qui – aggiunge Stefania Campo – perché seguiremo passo passo tutto l’iter che dovrà portare all’istituzione di questo importante centro, la cui gestione è importante che veda protagoniste le aziende vitivinicole del territorio del Cerasuolo, che oltre Vittoria comprende anche Acate, Chiaramonte Gulfi, Pedalino, Comiso e altre località degli Iblei”.

