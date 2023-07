CoViSoD. Ragusa calcio ufficialmente iscritto in Serie D

La CoViSoD, in questi ultimi giorni, ha riscontrato positivamente la domanda di iscrizione alla prossima stagione del campionato di Serie D da parte del Ragusa calcio. Da evidenziare che l’istruttoria presentata dalla società azzurra non ha fatto emergere alcun tipo di rilievo o richiesta di chiarimento. Ciò sottolinea la bontà dell’iter seguito e delle procedure attuate. Il direttore generale Alfredo Finocchiaro, a nome dell’intero sodalizio ibleo, si complimenta con il nuovo segretario Emanuele Massari per l’efficienza, la puntualità e la competenza nella gestione delle procedure legate a questo delicato percorso burocratico.

