Scuderi. Ufficio relazioni al pubblico chiuso a Vittoria.

“L’amministrazione Aiello ci ha abituati al trash, politicamente parlando, ma riteniamo che, adesso, sia arrivato uno dei punti più bassi mai toccati”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Peppe Scuderi, informando che “l’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico, è chiuso da due giorni. I vittoriesi che chiedono informazioni, bandi, accesso agli atti devono rassegnarsi. Per loro nessun accesso – chiarisce Scuderi – così come per i consiglieri comunali. L’ufficio Anagrafe, invece, per carenza di personale, non riesce a erogare certificati e addirittura in molti sono costretti a recarsi in altri Comuni. Denunciamo tutto questo da tempo. Cosa fa l’assessore al ramo Corbino? Dorme sonni tranquilli? I risultati della dis-amministrazione Aiello sono questi: sono semplicemente imbarazzanti”.

