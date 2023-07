Confcommercio. Nannaro riconfermato presidente sezionale Comiso

Orazio Nannaro è stato riconfermato nel ruolo di presidente sezionale Confcommercio Comiso. L’elezione, all’unanimità, nel corso della prima riunione del nuovo direttivo che era stato eletto dall’assemblea degli associati nei giorni scorsi. A Nannaro saranno affiancati i vicepresidenti Leonardo Meli e Giovanni Landro che gli daranno manforte nell’adottare quelle scelte che si rendono necessarie per fornire risposte a tutti gli operatori del comparto del terziario di mercato. “Sono onorato – chiarisce Nannaro – di potere garantire una certa continuità al mio ruolo dopo che avevo già avviato questa attività negli anni scorsi. C’è ancora molto da fare soprattutto per cercare di garantire dei riscontri a una realtà come Comiso molto effervescente sul piano commerciale e che, però, ha bisogno di potere indirizzare al meglio determinate dinamiche, soprattutto dopo il periodo del Covid. Ringrazio i componenti del direttivo e, naturalmente, gli associati che mi hanno votato. Cercherò di garantire, come sempre, tutto il mio impegno per portare avanti l’attività del sistema Confcommercio”. Gli auguri di buon lavoro a Nannaro arrivano dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti: “Ha dimostrato di avere le carte in regola per potere continuare a guidare la sezione di Comiso e siamo certi che farà un buon lavoro sulla scorta dell’esperienza già maturata per rispondere alle sfide sempre più importanti che il nostro corpo intermedio è chiamato a sostenere in questo periodo storico così complesso”.

