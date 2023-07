Confcooperative Ragusa a confronto con il Sindaco di Modica

Il presidente territoriale Confcooperative Ragusa Gianni Gulino, accompagnato dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti, ha incontrato il sindaco di Modica e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Chiara Facello. L’incontro è stato caratterizzato da un clima di cordialità. Riflettori puntati, naturalmente, sul mondo della cooperazione e sullo sviluppo economico più in generale. I vertici provinciali di Confcooperative hanno illustrato quali sono le criticità con cui le cooperative che intrattengono rapporti con gli enti territoriali locali si confrontano quotidianamente. In primo piano anche le questioni legate alla zootecnia, alla rigenerazione e, soprattutto nel confronto con l’assessore Facello, alla cooperazione sociale. “Abbiamo apprezzato la disponibilità manifestata dal sindaco – sottolinea il presidente Gulino – a un confronto il più possibile proficuo per portare avanti le tematiche che ci stanno più a cuore. Il mondo della cooperazione, nel contesto del sistema economico cittadino, ha sempre costituito un punto di riferimento importante che auspichiamo, adesso, possa essere sempre più valorizzato”.

