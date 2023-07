Stasera a Pozzallo si discute sull’arte del pittore Guido Cicero

Stasera a Pozzallo nell’area esterna dello spazio culturale “Meno Assenza”, dalle 19, è in programma una conversazione attorno alla mostra del pittore modicano Guido Cicero, che è in corso per tutto il mese di luglio. Un appuntamento che sarà tramesso online. La conversazione sarà moderata dal giornalista Saro Cannizzaro. Interverranno i poeti e scrittore Domenico Pisana, Giuseppe Macauda e Grazia Dormiente, e il critico Teodosio Martucci. Una novità, se vogliamo, in questo campo che ha lo scopo di portare l’arte e la cultura direttamente a casa o in qualsiasi luogo del mondo. Durante la conversazione Guido Cicero realizzerà un quadro live.