Cane. Nerino rientra a Modica da Recalbuti

Si rischiava una rivolta di animalisti a seguito del trasferimento del cane conosciuto a Modica come Nerino che nelle scorse ore era stato trasferito nel canile convenzionato di Regalbuto. Questo perché si erano registrate alcune denunce da chi sosteneva Nerino è solito aggredire o ringhiare alle persone. Il cane di quartiere, seguendo le procedure, è stato portato in osservazione.

E immediata la notizia che è stato recapitato alla sindaca, Maria Monisteri, il certificato del veterinario del rifugio sanitario ennese che conferma il suo stato di salute e, soprattutto, il suo carattere mite e la sua indole docile che non mettono assolutamente a rischio chiunque venga a contatto con lui. Nerino, rientrerà a Modica domani mattina “e sarà mia cura proteggerlo in un ricovero per animali, prima che possa tornare a vivere libero e amato dai tanti che si stanno prodigando per lui – commenta la prima cittadina- ” Al cane nei mesi scorsi era stata amputata una zampa per eliminare un tumore

