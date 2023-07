Recensioni online: come riconoscere quelle fake dalle vere

Quanti di noi al momento dell’acquisto di un prodotto, nella scelta di un locale oppure di un servizio fanno affidamento alle recensioni su internet? Beh, probabilmente tutti voi che state leggendo questo articolo avete risposto “Io lo faccio”, in quanto al giorno d’oggi è normale leggere i pareri delle persone che hanno usufruito di tali servizi, così da fare un acquisto consapevole.

In un mondo sempre più digitalizzato, le recensioni online sono diventate un punto di riferimento fondamentale, ma è anche vero che con l’aumento di questa pratica, si è diffusa anche l’ombra delle recensioni false, capaci di distorcere la percezione della realtà e trarre in inganno l’utente, danneggiando le attività o promuovendo cose non vere. Allora come fare per capire se una recensione è fake oppure no? D’altronde, le recensioni false sono molto comuni sul web e si trovano in ogni settore, come i casinò online: sul web è possibile trovare ogni singola recensione del casinò Planetwin365 e degli altri operatori, ma come capiamo sia autentica e affidabile? Questo articolo vi guiderà attraverso strategie e consigli per riconoscere l’autenticità delle recensioni online, per aiutarvi a navigare con sicurezza in queste acque incerte.

Mai fermarsi al prima giudizio

È facile cadere nella rete delle recensioni fake, specialmente se non si ha moltissima dimestichezza con internet e non si ha voglia di controllare ciò che viene detto. Per fortuna, adesso esistono una serie di linee guida da osservare per far sì che gli utenti vengano tutelati, aiutandoli a riconoscere una recensioni finta da una vera.

In primis, individuare dei parametri che per noi risultano importanti, come la posizione in cui si trova, la tipologia del menù, una caratteristica chiave del prodotto, e successivamente ricercarla all’interno del testo. Questo aiuterà a dare un primo giudizio se la recensione risulta finta o meno. Una volta fatto ciò, è ovvio che non bisogna fermarsi al primo giudizio; anzi, bisogna sempre controllare ulteriori recensioni su Google o su Tripadvisor, in modo da confermare quanto viene detto dalle altre persone e avere una panoramica generale.

Allo stesso modo leggi attentamente ciò che viene scritto, in modo da capire se può essere di parte o meno, anche perché è una pratica comune scrivere recensioni positive finte per spingere la propria attività. Di conseguenza diffida da chi possiede giudizi troppo entusiasmanti oppure critici.

Il confronto la chiave di tutto

Oltre a quanto elencato sopra, ci sono ulteriori accorgimenti da prendere in considerazione, come scegliere in base al numero di recensioni: è chiaro che più sarà alto e più è facile prendere una scelta e farsi un proprio giudizio. Inoltre confrontare le recensioni al giorno d’oggi è essenziale, specialmente se scritte su piattaforme diverse, questo aiuta ad avere un quadro completo della situazione. Al giorno d’oggi esistono piattaforme che permettono di avere recensioni veritiere e che contrastino i troll.

Date un’occhiata anche alle risposte del gestore dell’azienda o dell’esercizio commerciale ai commenti negativi e positivi; se i commenti sono falsi, noterete certamente delle incongruenze nelle risposte.

Se poi non volete dare retta alle recensioni online, resta sempre un ottimo strumento il passaparola degli amici più stretti e dei parenti, sicuramente si avrà un giudizio veritiero basato su esperienze personali, non incappando in testi fake.

