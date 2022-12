Scopri GoWork e le recensioni autentiche degli utenti

Da quando internet è diventato uno strumento quotidiano per comunicare, scoprire e confrontarsi, tutti si sono abituati a usare questo mezzo anche per fare e leggere le recensioni online prima di comprare o fare un’esperienza. Parliamo di ristoranti, alberghi, acquisti, aziende e di tutto ciò su cui si può dare un’opinione.

Ma prima di internet, come avveniva questo scambio di informazioni tra le persone? Spesso poteva succedere che si riferissero agli amici solo le disavventure, il tal posto in cui non si è mangiato bene o gli avvenimenti negativi, ma forse tutti erano meno abituati e raccontare i pareri buoni e, in generale, anche le raccomandazioni personali su un certo servizio o prodotto.

Di sicuro a un certo punto le persone si sono sentite più libere di dare le loro opinioni e lo hanno fatto proprio online.

I migliori siti di recensioni online

C’è chi pubblica recensioni negative per affossare un competitor, chi ne produce di positive verso i propri servizi o prodotti per migliorare la reputazione, chi esagera, chi mente attraverso profili falsi. Internet è un contenitore molto ampio ed è importante imparare a riconoscere chi produce contenuti reali e sinceri da chi fa fake reviews perché è un hater o perché vuole screditare il prodotto o l’azienda in questione.

Per questo le migliori piattaforme di recensioni hanno adottato nel tempo diverse misure per contrastare i troll e chi fa recensioni false, con rilevamenti automatici o personale specializzato nei controlli. I siti come GoWork, per esempio, consentono anche agli utenti di esprimere a loro volta un’opinione sotto le recensioni che vengono lasciate sul portale, in modo da dare ancora maggiore garanzia a chi legge di avere riscontri autentici. Accanto alle recensioni, inoltre, è possibile fornire una ulteriore valutazione selezionando le stelline (da una a cinque).

In questo modo le piattaforme di revisione che lavorano nel modo migliore possono verificare gli utenti reali, verificando chi ha lasciato la propria opinione. Questa serie di misure, infatti, ha portato negli ultimi anni un miglioramento in questo senso, facendo diminuire sensibilmente le recensioni anomale o anonime e dando maggiore luce alle informazioni reali e riscontrabili.

Come fidarsi delle recensioni online?

Su internet c’è tutto: l’immensa quantità di informazioni disponibili in rete ci dice molto anche in merito al fatto che non tutto ciò che troviamo online è vero, affidabile e sincero. Negli ultimi anni si è parlato molto di fake news, per esempio, informazioni false che vengono spacciate per notizie autentiche.

Lo stesso discorso è valido anche per le recensioni online. Quando si cerca qualcosa in rete è sempre importante capire se un sito è affidabile in questo senso, se è specializzato, se approfondisce le considerazioni che pubblica, se raccoglie esperienze sincere o meno.

Visto che negli ultimi anni le persone si sono sempre più abituate a informarsi in rete prima di acquistare un prodotto oppure prenotare un’esperienza o un ristorante, è facile capire come i siti di recensioni possano avere un forte impatto sul business. Studi effettuati nel 2020 dimostrano che più del 90% delle persone dimostra fiducia e si affida ai risultati delle recensioni online prima di prendere una decisione.

La cosa importante è affidarsi sempre a recensioni autentiche, quelle in cui è evidente che chi scrive ha davvero avuto a che fare con la tal azienda/prodotto e non è un fake.

