L’ora legale – Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Tale articolo dispone che: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Per diritti inviolabili si intendono tutte quelle posizioni giuridiche ritenute essenziali per qualsiasi società. Tali diritti, considerati, appunto, come la base di ogni comunità, non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Inoltre, si tratta di posizioni giuridiche indisponibili, che non possono essere oggetto di trasmissione a terzi, né ci si può rinunciare. Ulteriore caratteristica è data dall’imprescrittibilità, vale a dire l’illimitata validità nel tempo. In altri termini, è imprescrittibile ogni diritto che non si estingue, nonostante il trascorrere del tempo, senza che questo venga esercitato.

Le funzioni racchiuse all’interno di tale norma sono molteplici e le possiamo racchiudere sotto la “lente d’ingrandimento” di due principi: il principio solidaristico ed il principio pluralistico. Per ciò che concerne il primo principio, si attua mediante il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo inteso come singolo (libertà individuali); mentre il principio pluralistico si realizza attraverso la individuazione delle posizioni giuridiche essenziali dell’uomo all’interno delle formazioni sociali (libertà collettive, es. diritto di associazione).

È importante evidenziare che qualora dovesse registrarsi un contrasto tra diritti egualmente tutelati, la Corte Costituzionale opera un bilanciamento tra essi, facendo recedere uno dei diritti in contrasto. Il bilanciamento tra diritti deve avvenire nel rispetto di alcune regole essenziali. In primo luogo, il conflitto deve aversi tra diritti costituzionalmente garantiti. La compressione del diritto che recede deve essere proporzionata. Per ultimo, il diritto sacrificato deve comunque essere tutelato (ad es. tramite indennizzo).

Oggi l’art. 2 Cost. riveste una portata sempre più internazionale, con il graduale riconoscimento di tali diritti non solo da parte del legislatore nazionale, bensì dalla comunità globale. Un passo molto importante è stato compiuto in ambito europeo con l’adozione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cosiddetta CEDU, che garantisce, tra gli altri, il diritto alla vita, alla libertà, al rispetto della vita privata e familiare. Queste posizioni giuridiche non sono affatto statiche, essendo assistite da specifiche garanzie giurisdizionali dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (cd. Corte di Strasburgo).

Salva