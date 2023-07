Collegato finanziaria, Campo: “100mila euro per interventi su immobili del Comune di Ragusa”

Centomila euro per interventi di manutenzione sugli immobili destinati all’emergenza abitativa del comune di Ragusa. Le somme sono state approvate ieri sera all’Ars, grazie a un sub emendamento presentato dalla deputata regionale del M5s Stefania Campo, in questi giorni impegnata nella discussione al collegato alla Finanziaria. “La Regione ha beneficiato dallo Stato di somme pari ad oltre 230 milioni di euro nello specifico, oltre a quelle già spese per l’annualità 2021 e 2022, è stata impegnata una somma pari a € 40.835.783 per ciascuna annualità dal 2023 al 2026, destinate proprio agli Immobili sia dello Iacp che comunali. Fondi che hanno l’obiettivo di migliorare, a livello generale, le condizioni abitative. Purtroppo, tra tutti i 150 interventi immediatamente finanziabili, e cioè ben 115 presentati dagli Iacp regionali e 35 dai comuni, nemmeno uno ricade in provincia di Ragusa. Nella fase di discussione del collegato, siamo riusciti a intervenire direttamente in aula con un fondo pari a 100mila euro per gli immobili del Comune di Ragusa: somme da destinare a semplici e piccole manutenzioni ordinarie che renderebbero il patrimonio immobiliare più idoneo agli standard abitativi. Ci siamo battuti affinché questo collegato non fosse la solita elargizione di mancette elettorali – conclude Campo – ma purtroppo non è stato così. Il nostro emendamento in commissione bilancio era stato escluso per fare posto alle solite sagre e festival localistici. A quel punto siamo nuovamente intervenuti in Aula perché riteniamo che la politica non possa ignorare le richieste d’aiuto che arrivano dai territori e dai cittadini in difficoltà. Il nostro lavoro ad ogni modo non termina qui: approfondiremo infatti la questione per capire perché nelle tabelle pubblicate non figurano immobili della provincia iblea: vorremmo capire se sono stati presentati progetti poi bocciati, o se per esempio non è stata presentata nessuna proposta”. Il consigliere comunale Sergio Firrincieli aggiunge: “Ringraziamo la nostra deputata per il risultato ottenuto e vigileremo affinché il Comune spenda bene queste somme”.

