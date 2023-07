Musica al calar del sole..con Modica sempre nel cuore

Eccellente concerto ieri presso l’Atrio Comunale di Modica del Duo Bruno. Le due ecclettiche sorelle dai natali modicani, si sono esibite in un coloratissimo spettacolo molto apprezzato dai tanti spettatori intervenuti. Maria e Loredana Bruno hanno lasciato Modica molti anni fa, stabilendosi della meravigliosa città toscana di Lucca. Il loro talento, frutto di impegno e duro studio è venuto immediatamente fuori. Maria, fine docente di canto lirico e moderno presso il rinomato Liceo Artistico Musicale “Augusto Passaglia” di Lucca, ha cantato e canta, sia in Italia che all’estero,in concerti e recital, affrontando un articolato repertorio che spazia dal 1400 fino agli autori moderni (partirà a breve per una tournée in Giappone), toccando i vari generi e stili lirico, operetta, musical, fino ai più variegati repertori di musica moderna. Ha interpretando ruoli in opere liriche sia del repertorio tradizionale che contemporaneo. Nonostante i tanti impegni, tiene corsi e stage per alunni dei vari licei musicali, sull’interpretazione scenica suivari repertori vocali. È docente nei corsi di Laboratorio O.O.M. (Opera Operetta Musical) e Laboratorio di Arte Scenica. Dal giugno 2021, Maria Bruno ha iniziato la collaborazione con la SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), eseguendo ed interpretando brani vocali composti da musicisti di rilievo come Andrea Talmelli, Andrea Mannucci, Michele Fedrigotti, Stefano Teani ed altri.

Loredana, diplomata in pianoforte e danza classica, si è dedicata fin da bambina, al teatro musicale come pianista, ballerina edattrice in lavori teatrali classici ma anche d’avanguardia. Perfezionatasi nell’interpretazione pianistica, con illustri maestri(F. Nicolosi, B. Canino e R. Bottai) si è esibita in svariati concerti pianistici sia da solista che in formazioni cameristiche in diverse città italiane. Ha svolto molte volte il duplice ruolo di ballerina e pianista, suonando anche ai saggi studio del teatro Biondo di Palermo. Ha lavorato con Sandro Massimini nella “compagnia nazionale di operette” come ballerina e cantante/soubrette, esibendosi nei maggiori teatri italiani. Ha recitato come attrice, in varie stagioni teatrali ed è stata anche regista di diverse opere di Puccini. Nel 1998 è stata fondatrice e presidente della Scuola di danza “Armonia” di cui è anche docente di balletto classico, annoverando fra i suoi allievi, anche già diplomati alla Royal Academy of Dance e numerosi vincitori di concorsi nazionali ed internazionali. Ha allestito numerose opere classiche in importanti teatri italiani (“La bella addormentata”; “Coppelia”; “Cenerentola”; “Don Chisciotte”; “Il lago dei cigni”, solo per citarne alcuni) in cui si è distinta per aver messo in scenaallestimenti che, pur mantenendo il rispetto musicale e coreografico tradizionale, sono stati oggetto di rivisitazioni più moderne e contemporanee grazie all’utilizzo di musicisti dal vivo sulla scena e di ballerini-attori. Diversi anni fa, le due sorelle,hanno dato vita al “Duo Bruno esibendosi in prestigiose stagioni concertistiche italiane fra le quali la GMI e “Gli Amici della Musica”, “l’Associazione Musicale G. Rossini” (Carrara), la “Lirica nel tempo” e “l’Associazione La Soffitta” , con un repertorio vasto che abbraccia l’opera lirica, la musica da camera,il genere sacro ed il moderno

Nel anno 2000, le sorelle Bruno, hanno istituito l’Associazione Artistico Culturale APS “Laboratorio Brunier” (di cui Maria ètutt’ora presidente) con l’intento di diffondere l’arte nella sua visione globale (Arte, Danza, Musica, Poesia, Teatro) e svolgendoun’intensa attività artistico, culturale, musicale, grazie anche all’ allestimento di convegni, concerti, mostre d’arte, opere liriche, seminari, e spettacoli musicali, in tutto il mondo.

Lo spettacolo di ieri sera, con musiche di Puccini Bizet, Lehàr, Bard, Gershwin, Bernstein ed autori popolari siciliani, è stato offerto gentilmente e gratuitamente da “Salvatore Esposto Management” di Modica e dall’Associazione Brunier di Lucca ed è stato patrocinato (e quindi inserito velocemente nell’Estate Modicana 2023) dal Comune di Modica. Lo spettacolo, di ottimo livello musicale-canoro, si avvale anche della presenza sul palco di Raffaele Buscema, ottimo compositore e trascrittore musicale. Raffaele, violoncellista e chitarrista classico, nello spettacolo del Duo Bruno, suona mandolino e tromba e, bisogna ammetterlo, con la massima disinvoltura. Il concerto basa anche su una simpaticissima interlocuzione fra artiste e spettatori con Maria che, diverse volte, s’inserisce in mezzo al pubblico, muovendosi con grazia e cantando fra la gente. Non mancano anche i simpatici siparietti in cui Maria balla il valzer di “Frou Frou” scegliendo un gentleman fra il pubblico (in questo caso il “malcapitato” è stato che vi scrive).

“È mia intenzione portare sempre più spettacoli di questo alto livello artistico, nella città in cui sono nato e che io amoprofondamente -ha dichiarato pubblicamente Salvatore Esposto – La mia agenzia di management è pronta a collocare, tutelare e far esibire al meglio, ogni artista che vorrà far parte del nostro team!”

“Riprenderemo l’interlocuzione per un gemellaggio fra noi è la Città di Lucca, interrotto senza volere, alcuni anni fa – ha detto il sindaco Maria Monisteri – Stiamo già allestendo nei prossimi giorni un video collegamento con Google Meet, per interloquire con il sindaco di Lucca e l’assessore al ramo cultura. Ci sono situazioni culturali ed opere musicali che attendono un proficuolavoro simultaneo e pieno dei migliori comuni intenti, di queste due splendide città”

Presente anche il Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo che ha aggiunto:” La Città di Modica sarà sempre pronta per queste iniziative. Mi farò portavoce io stessa al Consiglio e parteciperò con entusiasmo a questo “gemellaggio” con la Città di Lucca. Dobbiamo aprirci il più possibile e far conoscere la nostra meravigliosa città in ogni angolo possibile del mondo. Poi, essere gemellati con una città con il patrimonio culturale e la storia di Lucca è semplicemente stupendo e stimolante!”

Una serata quindi ricca di musica, spettacolo ma anche fondamentale per l’edificazione di basi solide per nuove interlocuzioni artistico-culturali che Modica, la sua nuova maggioranza politica ed Ammirazione, stanno pianificando con pazienza e duro lavoro. L’arte, la cultura e lo spettacolo in genere insieme allo sport, non sono solo puro divertimento per l’anima ed il corpo, ma, quando vengono preparati con acume intellettivo, programmazione seria e col cuore, diventano potenti mezzi per incentivare lavoro, occupazione e movimento di solida economia. Chi non ha mai puntato su queste cose, la storia insegna, ha fallito miseramente ogni obiettivo nel tempo. Noi la parola fallimento non la vogliamo nemmeno conoscere e ho l’impressione che, da questi primi passi di chi traccia le strade del governo, fortunatamente, stiamo andando in direzione totalmente opposta. E, non me ne vogliano i miei amati cittadini romani, ma con orgoglio anche Modica, ogni tanto, diventa “caput mundi”.