La Porta. Irrisolta la problematica discariche abusive a Ragusa

Un problema tuttora irrisolto. Quella delle discariche abusive è una questione che il territorio ragusano si porta dietro ormai da qualche anno.

“Nessun controllo-dice il consigliere comunale della lista civica Territorio, Angelo La Porta-su tante micro e macro discariche che deturpano il territorio. Nonostante i grandi proclami del sindaco Cassi e del neo assessore D’Asta i soliti incivili continuano a gettare rifiuti ovunque. Come qualche commerciante che deposita i rifiuti, all’esterno della propria attività o peggio ancora in un angolo della centralissima piazza Duca Degli Abruzzi, a Marina di Ragusa, come se nulla fosse’. Nonostante l’opera straordinaria della ditta Busso per fronteggiare una situazione che sembra fuori controllo.

‘Ma dove sono i vigili ambientali per identificare e sanzionare gli indisciplinati? Chi controlla i tanti siti , da contrada Pianicella, Gatto Corvino, Eredità, Monsoville, Principe, via Donnalucata, Fontana Nuova, Gaddimeli, trasformati in una mega pattumiera? Questi incivili e sporcaccioni cittadini che degradano queste aree non solo calpestano ed offendono il territorio ma offendono anche i cittadini onesti, civili e rispettosi. L’assessore Mario D’asta conosce il territorio e le problematiche o pensa solo a fare foto celebrativa nascondendo la sabbia sotto il tappeto?’.

Salva